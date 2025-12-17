Famiglia nel bosco | la Corte d’Appello si riserva decisione entro fine gennaio

La Corte d’Appello dell’Aquila ha annunciato di aver riservato la decisione sul ricorso presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana residente nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti. La sentenza è attesa entro la fine di gennaio, mentre si protrae il dibattito sulla loro situazione legale.

La Corte d'Appello dell'Aquila ha preso tempo per decidere sul ricorso presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana che viveva nei boschi di Palmoli, in provincia di Chieti. Al centro del procedimento, la sospensione della responsabilità.

