Paralimpiadi russi e bielorussi con rispettive bandiere | No di Tajani e Abodi
Il ministro Tajani e il ministro Abodi hanno annunciato che atleti russi e bielorussi potranno partecipare alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 con le proprie bandiere e inni. Questa decisione è stata presa dopo aver valutato le richieste di entrambe le delegazioni, che hanno insistito sulla volontà di rappresentare le proprie nazioni. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene la partecipazione e chi teme problemi legati alla politica. La questione rimane aperta e il Comitato organizzatore seguirà gli sviluppi.
Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e il proprio inno La decisione arriva direttamente dall’Ipc, il Comitato Paralimpico Internazionale, che ha assegnato sei posti alla Russia e quattro alla Bielorussia. In particolare, i russi avranno due posti nello sci alpino (uno maschile, uno femminile), due nello sci di fondo (uno maschile, uno femminile) e due nello snowboard (entrambi maschili). Mentre i bielorussi gareggeranno nello sci di fondo (uno maschile e tre femminili). Una scelta simile fa discutere il mondo della politica italiana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Paralimpiadi Milano Cortina 2026, russi e bielorussi gareggeranno sotto le rispettive bandiereIl Comitato Paralimpico Internazionale ha deciso che i dieci atleti russi e bielorussi potranno competere alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con le proprie bandiere, a causa delle recenti restrizioni sui partecipanti provenienti dai due Paesi.
Paralimpiadi, Ucraina: «Scandalo ci siano i russi». Tajani-Abodi: «Italia contraria a bandiere Mosca e Minsk»L’Ucraina denuncia la presenza delle bandiere russe e bielorusse alle Paralimpiadi, sostenendo che ci siano i rappresentanti di Mosca e Minsk.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Alle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 atleti russi e bielorussi potranno gareggiare con la propria bandiera nazionale e il proprio inno. La decisione arriva direttamen
Russia e Bielorussia alle Paralimpiadi con bandiera: Kiev protesta, Tajani contrario
"Il Governo italiano esprime la sua assoluta contrarietà rispetto alla decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di ammettere a partecipare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 sei atleti russi e quattro atleti bielorussi con l'esibizione dei propri embl
