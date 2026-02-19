Papa Leone XIV torna in Umbria a causa di un evento importante. Il pontefice parteciperà a Santa Maria degli Angeli di Assisi il 6 agosto 2026, dove si terrà il “GO! Franciscan Youth Meeting”. La visita si inserisce in un’iniziativa dedicata ai giovani francescani e coinvolgerà molte delegazioni da tutto il mondo. La presenza del Papa sarà un momento significativo per la comunità locale e per i partecipanti all’evento. La città si prepara ad accogliere con entusiasmo questa visita speciale.

Il pontefice, annuncia il Vaticano, sarà presente a Santa Maria degli Angeli di Assisi il 6 agosto 2026 per "GO! Franciscan Youth Meeting". L'evento è promosso dai Ministri Generali delle Famiglie Francescane e organizzato dai Frati Minori di Assisi, in collaborazione con la Diocesi di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e Foligno e la Città di Assisi. Con il patrocinio del Comitato Nazionale per l'Ottavo Centenario della morte di San Francesco, l'iniziativa assume un profondo valore ecclesiale e spirituale, inserendosi nel solco delle celebrazioni per gli 800 anni del Transito del Santo di Assisi.

I volontari della Protezione civile ricevuti da Papa Leone XIV, c'è anche l'UmbriaA conclusione del Giubileo 2025, Papa Leone XIV ha incontrato i volontari della protezione civile, tra cui rappresentanze dell'Umbria.

Anci Umbria, il presidente Gori e segretario Ranieri in udienza da papa Leone XIVFederico Gori e Silvio Ranieri, presidente e segretario generale di Anci Umbria, hanno partecipato a un’udienza speciale con Papa Leone XIV.

