Anci Umbria il presidente Gori e segretario Ranieri in udienza da papa Leone XIV

Federico Gori e Silvio Ranieri, presidente e segretario generale di Anci Umbria, hanno partecipato a un’udienza speciale con Papa Leone XIV. La delegazione dell’associazione, composta da sindaci italiani e rappresentanti di diverse ANCI regionali, ha avuto l’opportunità di incontrare il Papa, sottolineando l’importanza del ruolo delle istituzioni locali nel contesto nazionale e spirituale.

Federico Gori e Silvio Ranieri, rispettivamente, presidente e segretario generale di Anci Umbria, hanno partecipato all'udienza speciale che Papa Leone XIV ha concesso a una delegazione dell'associazione composta da sindaci di ogni parte d'Italia e dai rappresentanti di numerose Anci regionali.

