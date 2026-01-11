I volontari della Protezione civile ricevuti da Papa Leone XIV c' è anche l' Umbria

A conclusione del Giubileo 2025, Papa Leone XIV ha incontrato i volontari della protezione civile, tra cui rappresentanze dell'Umbria. L'evento ha rappresentato un momento di riconoscimento per il ruolo fondamentale di queste persone nel garantire sicurezza e supporto durante l’anno trascorso. L’incontro ha sottolineato l’importanza del volontariato e il ringraziamento del Papa per il loro impegno nel servizio alla comunità.

Papa Leone XIV incontra i volontari della protezione civile. A conclusione del Giubileo 2025 il pontefice ha voluto incontrare le rappresentanze regionali per esprimere il profondo ringraziamento per il fondamentale supporto nelle numerose attività dell'anno appena passato. Protezione Civile lucana in Vaticano: volontari ricevuti da Papa Leone; Giubileo 2025: accoglienza e solidarietà. Sabato Udienza con Papa Leone in diretta su TV2000; Piemonte in campo a Crans Montana: i volontari della Protezione Civile al fianco dell'emergenza; Leone XIV: a volontari Giubileo, "oltre 30 milioni di pellegrini, grazie per lavoro nascosto". La Protezione civile del Piemonte in udienza da Papa Leone XIV - Undici volontari in rappresentanza degli otto Coordinamenti regionali tra le delegazioni ricevute in Vaticano per il Giubileo 2025.

“Una grande emozione”: anche la Protezione Civile Piemonte all’udienza da Papa Leone per la fine del Giubileo - Tra le migliaia di volontari della Protezione civile provenienti da tutta Italia che si sono riuniti questo sabato in Vaticano per una speciale ... radiogold.it

Volontari della Protezione Civile lucana incontrano Papa Leone XIV in Vaticano - Una delegazione di volontari lucani della Protezione Civile sarà ricevuta da Papa Leone XIV il 10 gennaio nella Sala Nervi. trmtv.it

Tra le migliaia di volontari della Protezione civile provenienti da tutta Italia che si sono riuniti oggi in Vaticano per una speciale udienza con Papa Leone XIV c’era anche una delegazione del Piemonte, composta da 11 volontari in rappresentanza degli otto Co - facebook.com facebook

