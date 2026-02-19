Papa Leone torna in Umbria | il 6 agosto sarà al meeting internazionale dei giovani

Papa Leone ritorna in Umbria il 6 agosto, a causa dell’ottavo centenario della morte di san Francesco. La visita si svolge ad Assisi, dove il Papa incontrerà i giovani partecipanti al meeting internazionale. La scelta di questa data e di questo luogo mira a sottolineare l’importanza del patrono d’Italia. La presenza del Papa attirerà molti fedeli e turisti da tutto il mondo, curiosi di seguire l’evento e di ascoltare il suo messaggio. L’appuntamento si preannuncia come uno dei momenti più significativi dell’anno religioso in regione.

Perugia, 19 febraio 2026 - Promessa mantenuta: il 6 agosto Papa Leone torna in Umbria ad Assisi per l'ottavo centenario della morte di san Francesco. Lo aveva annunciato durante la sua visita lampo di novembre per la gioia dei fedeli. L'ufficialità arriva dal Vaticano che ha resi noti una serie di viaggi pastorali che il Papa farà durante l'anno, tra cui appunto Assisi. Le altre città sono Pompei, Napoli, Acerra, Pavia, Lampedusa, Rimini. Tappa simbolo. Il 2026 è particolarmente significativo per Assisi che celebra gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il 20 novembre scorso, sotto una pioggia battente, il pontefice aveva già fatto una visita a Santa Maria degli Angeli e ad Assisi dove aveva pregato sulla tomba del "Poverello" e incontrato i vescovi italiani che nella cittadina umbra si erano riuniti per la loro assemblea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

