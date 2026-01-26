Meeting Bernhard Scholz ricevuto dal Papa | Leone XIV invitato a partecipare a Rimini
Il presidente del Meeting di Rimini, Bernhard Scholz, ha invitato Papa Leone XIV a partecipare alla prossima edizione dell’evento dedicato all’amicizia tra i popoli. L’invito è stato formulato durante un incontro ufficiale, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le diverse culture. La partecipazione del Papa rappresenterebbe un momento significativo per rafforzare i valori di apertura e unità promossi dal Meeting.
Il presidente del Meeting di Rimini Bernhard Scholz ha invitato papa Leone alla prossima edizione dell’incontro per l’amicizia fra i popoli. “?Sono molto grato di aver potuto illustrare al Santo Padre in un clima molto cordiale i contenuti del Meeting e i motivi del nostro impegno”, ha detto Scholz in una nota. La prossima edizione del Meeting si svolgerà dal 21 al 26 agosto 2026 e avrà come titolo l’ultimo versetto della Divina Commedia “L’amor che move il sole e l’altre stelle”. Cala il sipario sul Meeting, 800 mila presenze. "Dialogo e speranza in un mondo sempre più conflittuale" La premier Meloni è al Meeting, applausi e consensi.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su bernhard scholz
Papa Leone XIV ricevuto da Erdogan per un colloquio privato
Donald Trump ha invitato anche Papa Leone XIV a unirsi al “Board per la pace”
Donald Trump ha esteso un invito a Papa Leone XIV per entrare a far parte del “Board per la pace”, un organismo creato dall’ex presidente degli Stati Uniti con l’obiettivo di promuovere la risoluzione dei conflitti globali.
Ultime notizie su bernhard scholz
Presidente della Fondazione Meeting di Rimini ricevuto dal PapaMilano, 26 gen. (askanews) – Il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza privata il presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, che gli ha rinn ... askanews.it
Leone XIV: ricevuto in udienza Bernhard Scholz, che ha rinnovato l’invito a partecipare al Meeting 2026Papa Leone XIV ha ricevuto questa mattina in udienza privata il presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, che gli ha rinnovato l’invito a partecipare alla pross ... agensir.it
Questa mattina il Santo Padre Leone XIV ha ricevuto in udienza il signor Bernhard Scholz, Presidente della Fondazione del Meeting per l’amicizia fra i popoli. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.