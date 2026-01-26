Meeting Bernhard Scholz ricevuto dal Papa | Leone XIV invitato a partecipare a Rimini

Il presidente del Meeting di Rimini, Bernhard Scholz, ha invitato Papa Leone XIV a partecipare alla prossima edizione dell’evento dedicato all’amicizia tra i popoli. L’invito è stato formulato durante un incontro ufficiale, sottolineando l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le diverse culture. La partecipazione del Papa rappresenterebbe un momento significativo per rafforzare i valori di apertura e unità promossi dal Meeting.

Il presidente del Meeting di Rimini Bernhard Scholz ha invitato papa Leone alla prossima edizione dell’incontro per l’amicizia fra i popoli. “?Sono molto grato di aver potuto illustrare al Santo Padre in un clima molto cordiale i contenuti del Meeting e i motivi del nostro impegno”, ha detto Scholz in una nota. La prossima edizione del Meeting si svolgerà dal 21 al 26 agosto 2026 e avrà come titolo l’ultimo versetto della Divina Commedia “L’amor che move il sole e l’altre stelle”. Cala il sipario sul Meeting, 800 mila presenze. "Dialogo e speranza in un mondo sempre più conflittuale" La premier Meloni è al Meeting, applausi e consensi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

