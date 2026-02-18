Un anno di pontificato per Papa Leone | ipotesi viaggio a Pompei possibile tappa anche nella terra dei fuochi

Papa Leone ha celebrato il suo primo anno di pontificato, iniziato l’8 maggio scorso, giorno dedicato alla Madonna di Pompei. Si ipotizza che nei prossimi mesi il Papa possa visitare la città mariana, rafforzando così i legami con il territorio campano. Tra le possibilità, si parla anche di una tappa nella Terra dei Fuochi, per sostenere le comunità locali. La visita rappresenterebbe un segnale di vicinanza e supporto alle zone colpite da emergenze ambientali e sociali. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Tempo di lettura: 2 minuti Papa Leone è stato eletto l’8 maggio di un anno fa, giorno in cui la Chiesa celebra la Madonna di Pompei. E tra le ipotesi, secondo quanto si apprende, c’è un possibile viaggio al santuario mariano proprio il prossimo 8 maggio, con una possibile tappa anche ad Acerra, nella terra dei fuochi. L’annuncio potrebbe arrivare domani. Tra le ragioni che potrebbero essere alla base di questo viaggio in Campania, che dovrebbe realizzarsi comunque entro l’anno, anche il fatto che tra i primi santi proclamati da Prevost, c’è stato, lo scorso 19 ottobre, anche Bartolo Longo, laico, fondatore proprio del santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Un anno di pontificato per Papa Leone: ipotesi viaggio a Pompei, possibile tappa anche nella terra dei fuochi Leggi anche: Papa Leone in Libano, ultima tappa al porto di Beirut: “Questa terra unisce le religioni” Terra dei Fuochi, il Prefetto: “In un anno sequestrate 1600 attività”Nell’area della Terra dei Fuochi, le autorità hanno intensificato i controlli nel 2025. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tra il Papa e Roma c'è un amore dal sapore universale; Allo studio un viaggio del Papa nel Principato di Monaco; Accoglienza diffusa: Semi di speranza nella Prefettura 32; Il vaticanista Francesco Antonio Grana svela i retroscena del Conclave 2025 e il pontificato di Prevost. TVA Sicilia. . Oggi, Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. In occasione del periodo di penitenza e digiuno, l’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, ha diffuso un messaggio video che richiama papa Francesco e papa Leone. facebook Quaresima, papa Leone: "Digiuniamo da azioni e commenti che feriscono gli altri" #papaleonexiv x.com