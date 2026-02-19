Papa Leone a Rimini il 22 agosto per il Meeting
Il Papa Leone XIV si recherà a Rimini il 22 agosto 2026 per partecipare al Meeting. La visita si svolgerà nel cuore dell’estate, portando in città migliaia di fedeli e visitatori. Leone XIV incontrerà i partecipanti e terrà una messa pubblica nella piazza principale. La gente locale si prepara ad accogliere il Papa con entusiasmo, sperando in un momento di unione e spiritualità. La sua presenza rappresenta un evento unico nel calendario estivo di Rimini. La giornata si annuncia intensa e ricca di emozioni.
Rimini, 19 febbraio 2026 – Il 22 agosto 2026 sarà una data storica per Rimini. Quel giorno Papa Leone XIV sarà al Meeting e poi celebrerà la messa per la città. L’annuncio è arrivato questa mattina. Una visita che arriverà a 44 anni di quella Papa Giovanni Paolo II, che venne a Rimini il 29 agosto 1982. «Sperimentiamo una grande gioia già nell’attesa di accogliere e ascoltare il Santo Padre – dice Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting – Fin dall’inizio del suo pontificato, Papa Leone ci invita a costruire luoghi di amore, pace e riconciliazione: la sua visita ci rende ancora più consapevoli e responsabili di ciò che il Meeting, come luogo di incontro e di sincero dialogo alla ricerca del vero, del bello e del giusto, rappresenta per le centinaia di migliaia di visitatori e per i volontari e i collaboratori che vi partecipano». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
