Michael Bublé canta in Vaticano al cospetto di Papa Leone | Quando parlando con le persone rivelo di avere una fede enorme mi guardano scioccate Oggi è raro sentire qualcuno ammettere di avere fede

Vanityfair.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il crooner canadese più celebre al mondo si è esibito al Concerto con i Poveri in Vaticano presso l'Aula Paolo VI accolto da un applauso lungo e caloroso. Il musicista, re del Natale, ha incontrato il Santo Padre: «Un'emozione indescrivibile. Ho molta fede, mi ha aiutato tanto durante la malattia di mio figlio Noah, guarito da un tumore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

