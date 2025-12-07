Michael Bublé canta in Vaticano al cospetto di Papa Leone | Quando parlando con le persone rivelo di avere una fede enorme mi guardano scioccate perché oggi è raro sentire qualcuno ammettere di avere fede

Il crooner canadese più celebre al mondo si è esibito al Concerto con i Poveri in Vaticano presso l'Aula Paolo VI accolto da un applauso lungo e caloroso. Il musicista, re del Natale, ha incontrato il Santo Padre: «Un'emozione indescrivibile. Ho molta fede, mi ha aiutato tanto durante la malattia di mio figlio Noah, guarito da un tumore». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Michael Bublé canta in Vaticano al cospetto di Papa Leone: «Quando parlando con le persone rivelo di avere una fede enorme, mi guardano scioccate, perché oggi è raro sentire qualcuno ammettere di avere fede»

