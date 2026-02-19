Papa Leone a Lampedusa il 4 luglio il sindaco | Quest' isola ha qualcosa di magico è sempre al centro dell' attenzione
Il Papa Leone visiterà Lampedusa il 4 luglio, un evento che ha suscitato grande attesa sull’isola. La visita è stata motivata dalla recente crisi migratoria e dalla situazione dei migranti che arrivano sulle coste. Il sindaco Filippo Mannino, da mesi impegnato nel gestire l’emergenza, afferma che l’isola ha un fascino speciale e sembra sempre al centro di eventi importanti. Da ore, Mannino parla con enti e cittadini, preparando il grande giorno. La comunità locale aspetta con ansia l’arrivo del Pontefice.
Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa dal giugno del 2022, è al telefono. Da ore, fra cellulare e linea fissa, è perennemente in conversazione. E così sarà probabilmente anche nei prossimi giorni e da giugno in poi. Fino al 3 luglio, fino alla vigilia della visita di Papa Leone XIV. Esattamente come a metà settembre, nell'ex cava di Punta Sottile, è frastornato. Ma felicemente. Non è in Curia ad Agrigento, non è accanto al vescovo Alessandro Damiano. Ma è nella sua Lampedusa. Di presenza e attraverso i social, il primo cittadino delle Pelagie ha dato avvisato gli isolani: “Sua santità Papa Leone XIV visiterà la comunità il prossimo 4 luglio”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Il 4 luglio Papa Leone a Lampedusa: una chiamata globale per diventare "esperti di riconciliazione"Il 4 luglio, Papa Leone ha visitato Lampedusa, attirando l'attenzione su un tema urgente: l'accoglienza dei migranti.
