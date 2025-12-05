Censis | Italia sempre più vecchia ma il sesso resta al top Papa Leone unico leader

Roma, 5 dicembre 2025 – L'Italia diventa sempre più vecchia, il valore reale di salari e potere d'acquisto diminuiscono, la tv resta la regina dei media ma internet spopola tra smarphone e social, mentre cala la fiducia in politici e partiti. Sono questi alcuni dei tratti essenziali del nostro Paese fotografati dal 59° Rapporto Censis dall'apocalittico titolo 'L’Italia nell’età selvaggia, del ferro e del fuoco'. Cosa emerge dunque da questa ricerca in cui la nostra società sembra oscillare tra "paure ancestrali e tensioni messianiche, veementi fedi religiose e risorgenti fanatismi ideologici, culture identitarie radicali" e "suggestioni della volontà di potenza"? Italia sempre più vecchia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Censis: Italia sempre più vecchia ma il sesso resta al top, Papa Leone unico leader

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Censis 2025. L'Italia immortale e ferma, nell'età selvaggia: impreparati al futuro, si è spento il sogno collettivo Vai su X

Il 59esimo rapporto Censis fotografa la realtà italiana - facebook.com Vai su Facebook

Il rapporto Censis dice ciò che ci aspettavamo: siamo poveri e senza ambizioni. Ma ci resta un po’ di sesso - Il 59° Rapporto Censis fotografa un'Italia in crisi economica, sfiduciata nella politica ma che trova conforto nell'attività sessuale ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Censis, Rapporto 2025: ceto medio in affanno e stipendi ridotti, nelle case sempre meno libri - Il nuovo rapporto Censis, arrivato alla sua 59a edizione, delinea l'immagine dell'Italia di oggi: sempre più vecchia, con il ceto medio in grave affanno e le ... Come scrive msn.com

Censis, il rapporto fotografa una Italia più povera e basata sul “welfare” dei nonni: sorride solo l’industria delle armi - Famiglie sempre più povere in cui il vero welfare non è lo Stato ma i nonni, ancora di salvezza per figli e nipoti, mentre l’unica industria italiana che vede aumentare profitti e produzione è quella ... Secondo msn.com

Censis, italiani più poveri: “Un Paese che galleggia” - ROMA — Un Paese dove neanche l’aumento dei lavoratori riesce a creare ricchezza, lo dimostra il Pil tornato a una crescita dello zero virgola. Secondo repubblica.it

Per il Censis Italia in poltiglia - Una «poltiglia di massa», così il Censis nel suo 41esimo rapporto annuale definisce la società italiana. Riporta milanofinanza.it

Caracciolo a La7: “L’Italia sta arretrando, altro che crescita. Meloni legga il rapporto Censis, raccontare finti successi è un rischio grave” - “Giorgia Meloni ripete che siamo tornati a correre, nonostante il rapporto Censis dica che l’Italia non cresca ma galleggi? Lo riporta ilfattoquotidiano.it