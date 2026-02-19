paolo petrecca si dimette dalla direzione di rai sport dopo la figuraccia alle olimpiadi

Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport dopo il problema durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. La sua decisione arriva dopo che i giornalisti della redazione lo avevano sfiduciato, in seguito a una diretta trasmessa in modo insoddisfacente. La protesta dei colleghi si è diffusa anche tra gli altri giornalisti RAI, che hanno criticato la gestione della trasmissione. Petrecca lascia il suo ruolo, mentre la Rai cerca una nuova guida per la sezione sportiva. La decisione è stata comunicata ufficialmente ieri.

Le gaffe dei telecronisti Rai durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina

