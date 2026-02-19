Paolo Petrecca ha deciso di lasciare il suo ruolo di direttore di Rai Sport, una scelta annunciata a pochi giorni dalla fine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La sua decisione arriva dopo anni di gestione e diversi cambiamenti nel settore sportivo della Rai. Petrecca ha comunicato che si dimetterà ufficialmente al termine della manifestazione olimpica, prevista per la fine di febbraio. La Rai si prepara ora a trovare un suo nuovo responsabile, mentre gli appassionati attendono aggiornamenti sulle prossime strategie sportive.

Roma, 19 febbraio 2026 - Paolo Petrecca ha rimesso il mandato di direttore di Rai Sport nelle mani dell'amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Secondo quanto annuncia una nota della Rai, Petrecca lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e la responsabilità della testata sarà affidata in via transitoria a Marco Lollobrigida. Il passo indietro di Petrecca arriva in seguito alle polemiche scatenatesi dopo la sua disastrosa conduzione della telecronaca della cerimonia di apertura dei Giochi invernali, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver ‘spoilerato’ informazioni sulla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, lascerà alla fine delle Olimpiadi

