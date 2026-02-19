Paolo Petrecca si dimette da Rai Sport | ecco chi prenderà il suo posto

Paolo Petrecca ha deciso di dimettersi da responsabile di Rai Sport, stanco delle tensioni cresciute tra i colleghi. La causa principale sono state le continue discussioni e il clima pesante che si era instaurato nel reparto. Dopo anni di lavoro, Petrecca ha scelto di lasciare, portando con sé l’esperienza accumulata in redazione. Al suo posto arriverà un nuovo dirigente, scelto tra i candidati interni, che dovrà gestire le prossime sfide della sezione sportiva della Rai. La scelta è stata comunicata nei giorni scorsi.

Il clima era diventato irrespirabile da giorni, forse da settimane, all’interno della redazione di Rai Sport. Ora è arrivata la svolta: Paolo Petrecca fa un passo indietro e si dimette da direttore. Una decisione che arriva nel pieno delle Olimpiadi invernali 2026 e che apre ufficialmente una nuova fase per la redazione sportiva del servizio pubblico. Il motivo di questa scelta è ormai di dominio pubblico e riguarda principalmente la brutta figura fatta proprio alla cerimonia d’apertura di Milano-Cortina, da cui è scaturita la sfiducia da parte della redazione (per la terza volta). Petrecca lascerà l’incarico al termine dei Giochi Olimpici, ma si sa già chi prenderà il suo posto ad interim. 🔗 Leggi su Dilei.it

