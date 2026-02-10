Da più di cinque giorni, Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, si trova al centro di accese polemiche. Tutto è iniziato con la sua telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, che ha scatenato reazioni contrastanti sui social e tra gli utenti. La discussione non si ferma, e Petrecca si trova ora sotto i riflettori per le sue scelte e commenti durante l’evento.

Ormai da più di cinque giorni è finito sotto una pioggia incessanti polemiche mediatiche che sembrano proprio non accennare a placarsi dopo la sua telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Paolo Petrecca, attuale direttore di Rai Sport, era del resto aveva preso il posto all’ultimo minuto di Auro Bulbarelli, giornalista designato per il racconto dell’evento tenutosi allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, e le sue numerose gaffe inanellate non sono passate di certo inosservate tra i telespettatori né tanto meno tra i redattori, che ora ne chiedono l’allontanamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paolo Petrecca, chi è il direttore di Rai Sport finito nel mirino dopo l’apertura delle Olimpiadi

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

I giornalisti di Rai Sport annunciano che da oggi ritirano le firme e entreranno in sciopero, subito dopo la fine delle Olimpiadi.

I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di mettere in pausa il lavoro, protestando contro il direttore.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Petrecca, il pluri-sfiduciato che si considera intoccabile: Ho le spalle coperte; Chi è Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport delle gaffe. Coro di critiche per la sua telecronaca; Paolo Petrecca: età, chi è, carriera in Rai, moglie, figli, gaffe alle Olimpiadi; Chi è Paolo Petrecca: la telecronaca Rai sotto attacco per gaffe, errori e dimenticanze.

Paolo Petrecca, chi è e le gaffe da brivido alle Olimpiadi 2026: cosa rischia il telecronista RaiDal ‘Buonasera dallo stadio Olimpico’ agli errori con atleti e vip, Paolo Petrecca scatena polemiche: Pd e M5S criticano, il caso potrebbe arrivare in Cda Rai. libero.it

Chi è Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport nella bufera: età, carriera, stipendio e la telecronaca disastrosa di Milano-CortinaPer anni Paolo Petrecca è stato uno di quei nomi che girano soprattutto dentro la Rai: caporedattore, vicedirettore, poi direttore. Un uomo di macchina, più che di copertina. Con le Olimpiadi invernal ... alphabetcity.it

Paolo Petrecca è, ormai, una leggenda del giornalismo. Ma di quel giornalismo lì. Gli aggettivi sono inutili. Quanto alla sua telecronaca dell’altro giorno, una delle dirette più nere (in tutti i sensi) trasmesse dalla Rai: non ha senso tornarci. È già stata ben sez - facebook.com facebook

I giornalisti di Rai Sport non firmeranno i servizi delle Olimpiadi, in protesta contro la telecronaca del direttore Paolo Petrecca x.com