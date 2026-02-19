Paolo Petrecca lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi | il passo indietro del direttore di Rai Sport dopo gaffe e polemiche

Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, lascia il suo ruolo dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina a causa delle recenti polemiche e delle gaffe commesse durante le trasmissioni. La decisione arriva nel momento in cui la Rai cerca di ricostruire l’immagine del settore sportivo, colpita da errori e tensioni interne. Petrecca ha consegnato ufficialmente il suo mandato all’amministratore delegato Giampaolo Rossi, che ora dovrà trovare un nuovo responsabile per la direzione delle trasmissioni sportive. La scelta si inserisce in una fase di cambiamento all’interno della rete.

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità di Rai Sport sarà affidata in via transitoria a Marco Lollobrigida. Lo annuncia la Rai in una nota. Il passo indietro dopo le gaffe e le polemiche. Il passo indietro di Petrecca è arrivato dopo che il direttore di Rai Sport è finito al centro delle polemiche per i numerosi errori nella telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina, nella quale ha deciso di cimentarsi al posto del collega Auro Bulbarelli, costretto a farsi da parte dopo aver rivelato l’ingresso a sorpresa di Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Open.online

Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport: lascerà l'incarico al termine delle OlimpiadiPaolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport a causa di divergenze con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi.

Paolo Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport, lascerà alla fine delle OlimpiadiPaolo Petrecca ha deciso di lasciare il suo ruolo di direttore di Rai Sport, una scelta annunciata a pochi giorni dalla fine delle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.