Paolo Petrecca e il misterioso post dopo l’annuncio delle dimissioni | Uno di voi mi tradirà

Ufficialmente, la Rai non ha licenziato Paolo Petrecca, né lo ha costretto a cambiare ruolo. La nota di viale Mazzini, al contrario, sottolinea come sia proprio il direttore di Rai Sport ad aver rimesso il proprio mandato nelle mani dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi. Eppure, a giudicare dalle prime reazioni a caldo, Petrecca non sembra aver preso la decisione a cuor leggero. Anzi, sembra decisamente rancoroso. La citazione del vangelo. Poche ore dopo la nota ufficiale della Rai, Petrecca non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, limitandosi a una criptica storia pubblicata su Instagram.🔗 Leggi su Open.online

Argomenti discussi: Paolo Petrecca la sfangherà anche stavolta?; Petrecca, le Olimpiadi sono solo l'ultimo caso: notizie nascoste, sfiducie e il servizio sulla moglie. Le imprese del direttore; Chi è Paolo Petrecca e perché si è dimesso; Petrecca, caso internazionale. Tutta la Rai senza firme, il direttore rischia il posto.

Con le dimissioni di Paolo Petrecca dalla direzione di Rai Sport. la testata sportiva della tv pubblica ha un nuovo punto di riferimento, almeno in via transitoria. Si tratta di Marco Lollobrigida, conosciamolo meglio, una cosa è certa è parente di Gina e Francesc facebook

Fratelli, Paolo Petrecca si è dimesso. Ma la domanda è: come ci è arrivato a commentare l'apertura delle Olimpiadi Fortunatamente ce lo spiega benissimo Aldo Cazzullo. #FratelliDiCrozza, da venerdi 6 marzo in prima serata sul @nove x.com