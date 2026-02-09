Olimpiadi Milano-Cortina 2026 Paolo Petrecca fermato dalla Rai dopo le gaffe | Non condurrà la cerimonia di chiusura

La Rai ha deciso di fermare Paolo Petrecca, il direttore di Rai Sport, dopo le gaffe durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Petrecca è stato convocato a Roma dai vertici dell’azienda, che gli hanno comunicato che non condurrà la cerimonia di chiusura dei Giochi. La decisione arriva dopo le polemiche generate dagli errori del giornalista durante l’evento, che hanno messo in discussione la sua partecipazione alle fasi finali dei Giochi.

