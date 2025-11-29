Il mio appuntamento al buio? È andato bene siamo stati insieme tanti anni | così Fabio Caressa Benedetta Parodi | Io l’avrei fatto ma senza fini matrimoniali Ecco L’amore è cieco Italia dall’America a Netflix

Ilfattoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una delle coppie più durature dello showbusiness italiano al timone de “L’amore e? cieco: Italia”, l’adattamento italiano della serie di successo “Love Is Blind”, prodotto da Banijay Italia, disponibile su Netflix a partire dall’1 dicembre. Benedetta Parodi e Fabio Caressa racconteranno i protagonisti del dating show in dieci episodi. Abbiamo incontrato i conduttori per qualche anticipazione su quello che si vedrà sulla piattaforma. “La prima fase è quella più iconica, – ha affermato Benedetta Parodi a FqMagazine -. Dodici ragazzi e dodici ragazze si incontrano in queste capsule separate un divisorio, uno specchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

il mio appuntamento al buio 200 andato bene siamo stati insieme tanti anni cos236 fabio caressa benedetta parodi io l8217avrei fatto ma senza fini matrimoniali ecco l8217amore 232 cieco italia dall8217america a netflix

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio appuntamento al buio? È andato bene, siamo stati insieme tanti anni”: così Fabio Caressa. Benedetta Parodi: “Io l’avrei fatto ma senza fini matrimoniali”. Ecco “L’amore è cieco Italia” dall’America a Netflix

Leggi anche questi approfondimenti

Snow Run, appuntamento al buio - La fotografa che scatta a raffica in cima alla rampetta asfaltata che sto attaccando grida il mio numero di pettorale al volontario che, appena lo raggiungo, mi consegna al volo casco e ... Segnala sportmediaset.mediaset.it

«Appuntamento al buio, a cena scopro che è miliardario: ho avuto paura, è stato un disastro» - La cena sembra andare bene, continuiamo a bere, e si comporta da perfetto gentiluomo» I primi appuntamenti sono sempre un terno al lotto ... leggo.it scrive

Quando l’appuntamento «al buio» è un perfetto meccanismo scenico - Una notte al buio che rivela segreti e bugie, una scoppiettante commedia degli equivoci che regala sorrisi e divertimento, un perfetto meccanismo scenico che alterna chiari e scuri in un gioco di ... ilgiornale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mio Appuntamento Buio 200