Il mio appuntamento al buio? È andato bene siamo stati insieme tanti anni | così Fabio Caressa Benedetta Parodi

Una delle coppie più durature dello showbusiness italiano al timone de “L’amore e? cieco: Italia”, l’adattamento italiano della serie di successo “Love Is Blind”, prodotto da Banijay Italia, disponibile su Netflix a partire dall’1 dicembre. Benedetta Parodi e Fabio Caressa racconteranno i protagonisti del dating show in dieci episodi. Abbiamo incontrato i conduttori per qualche anticipazione su quello che si vedrà sulla piattaforma. “La prima fase è quella più iconica, – ha affermato Benedetta Parodi a FqMagazine -. Dodici ragazzi e dodici ragazze si incontrano in queste capsule separate un divisorio, uno specchio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il mio appuntamento al buio? È andato bene, siamo stati insieme tanti anni”: così Fabio Caressa. Benedetta Parodi: “Io l’avrei fatto ma senza fini matrimoniali”. Ecco “L’amore è cieco Italia” dall’America a Netflix

