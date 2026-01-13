Allenatore Real Madrid panchina affidata a Klopp? L’indiscrezione dopo l’addio di Xabi Alonso
Dopo l’addio di Xabi Alonso, si susseguono voci sul futuro della panchina del Real Madrid. Tra le ipotesi più accreditate, quella di un possibile incarico a Jürgen Klopp, allenatore di grande esperienza e successo. La situazione resta in evoluzione, mentre il club valuta le opzioni più adatte per il suo progetto tecnico.
Allenatore Real Madrid, scenario in evoluzione dopo la separazione con Xabi Alonso: Klopp emerge come uno dei candidati La separazione tra Xabi Alonso e il Real Madrid ha fatto rumore, nonostante i toni distesi con cui è stata comunicata. Dopo settimane di indiscrezioni e domande sul futuro del tecnico basco, il club blanco ha confermato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
