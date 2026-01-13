Allenatore Real Madrid panchina affidata a Klopp? L’indiscrezione dopo l’addio di Xabi Alonso

Dopo l’addio di Xabi Alonso, si susseguono voci sul futuro della panchina del Real Madrid. Tra le ipotesi più accreditate, quella di un possibile incarico a Jürgen Klopp, allenatore di grande esperienza e successo. La situazione resta in evoluzione, mentre il club valuta le opzioni più adatte per il suo progetto tecnico.

