Allenatore Real Madrid panchina affidata a Klopp? L’indiscrezione dopo l’addio di Xabi Alonso

Da calcionews24.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’addio di Xabi Alonso, si susseguono voci sul futuro della panchina del Real Madrid. Tra le ipotesi più accreditate, quella di un possibile incarico a Jürgen Klopp, allenatore di grande esperienza e successo. La situazione resta in evoluzione, mentre il club valuta le opzioni più adatte per il suo progetto tecnico.

Allenatore Real Madrid, scenario in evoluzione dopo la separazione con Xabi Alonso: Klopp emerge come uno dei candidati La separazione tra Xabi Alonso e il Real Madrid ha fatto rumore, nonostante i toni distesi con cui è stata comunicata. Dopo settimane di indiscrezioni e domande sul futuro del tecnico basco, il club blanco ha confermato

