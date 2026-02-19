Pallanuoto | Conference Cup in diretta su Sportface

Il girone di Conference Cup si svolge dal 19 al 22 febbraio alla Piscina Scandone di Napoli, dove il C.N. partecipa alla competizione. La manifestazione porta in città diverse squadre europee pronte a sfidarsi in partite intense. La piscina napoletana si prepara ad accogliere atleti e tifosi provenienti da vari Paesi, creando un clima di grande entusiasmo. La diretta delle gare sarà disponibile su Sportface, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento delle partite. La competizione si annuncia ricca di emozioni e sorprese.

Dal 19 al 22 febbraio la Piscina Scandone di Napoli ospiterà il girone di Conference Cup, con il C.N. Posillipo protagonista davanti al pubblico di casa. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su SportFace TV, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni sfida del club rossoverde. La formazione guidata da Pino Porzio farà il suo esordio giovedì 19 febbraio alle ore 19.00 contro la Dinamo Tbilisi, in un match subito delicato per indirizzare il cammino nel raggruppamento.