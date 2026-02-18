Conference Cup alla Scandone CN Posillipo in campo in diretta su Sportface TV

Il C.N. Posillipo ha fatto il suo debutto in Europa alla Conference Cup, giocando alla Scandone di Avellino. La squadra napoletana ha affrontato una sfida importante contro un avversario forte, trasmettendo in diretta su Sportface TV. I giocatori hanno mostrato determinazione fin dall’inizio, cercando di conquistare punti preziosi. La partita ha attirato l’attenzione di molti tifosi, ansiosi di vedere come avrebbe reagito il team in questa nuova esperienza internazionale. La sfida continua con altri incontri programmati durante la competizione.

Conference Cup, la Ranieri Impiantistica C.N. Posillipo alla Scandone debutta in Europa in diretta su Sportface TV La Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo torna protagonista in Europa. Dal 19 al 22 febbraio il team napoletano sarà impegnata nel secondo girone di qualificazione di Conference Cup, in programma alla Piscina Scandone di Napoli, in un appuntamento che segna anche un momento storico per la copertura mediatica dell'evento. Per la prima volta, infatti, Sportface TV trasmetterà in diretta streaming un evento internazionale di pallanuoto, seguendo tutte le partite del raggruppamento direttamente dalla Scandone.