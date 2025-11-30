Serie A Gold pallamano | seconda sconfitta consecutiva per la Junior Fasano

Brindisireport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FASANO - Seconda sconfitta consecutiva per la Junior Fasano, che cede nel PaLavis al Pressano per 29-28 nel match valido per la 12esima giornata della Serie A Gold, ma vede pressoché in cassaforte la qualificazione alle Finals di Coppa Italia. Non si segna molto in avvio di gara con gli ospiti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

