Un corso per sviluppare app aperte le iscrizioni alla Palestra Digitale MakeItModena
Sono aperte le iscrizioni alla Palestra Digitale MakeItModena, un corso pratico dedicato allo sviluppo di app con Flutter. Attraverso un percorso condiviso su un progetto reale, i partecipanti impareranno a creare applicazioni per smartphone, web e desktop utilizzando un’unica base di codice. Un’opportunità per acquisire competenze tecniche utili nel mondo digitale, in un ambiente formativo orientato alla collaborazione e alla sperimentazione.
Imparare a sviluppare un’app in modo pratico e condiviso su un progetto reale, utilizzando Flutter, il framework di Google che consente di creare applicazioni per smartphone, web e desktop a partire da un’unica base di codice. È questo l’obiettivo di "- Costruiamo una ToDo App, il nuovo corso che prende il via alla Palestra Digitale MakeItModena, inaugurando una serie di appuntamenti mensili pensati per avvicinare sviluppatori, studenti e appassionati al mondo dello sviluppo di applicazioni cross-platform." Il percorso, che inizia mercoledì 21 gennaio, è promosso da Flutter Modena in collaborazione con Conoscere Linux e la Palestra Digitale MakeItModena del Comune di Modena. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
