Avellino la Commissione Tutela Animali chiede stop ai fuochi d’artificio per le festività natalizie

La XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali dell'intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori ha avanzato una richiesta ufficiale alla Commissaria Prefettizia di Avellino Giuliana Perrotta affinché venga emanata un’ordinanza che vieti l’uso di botti, razzi, petardi e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

