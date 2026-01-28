Gabriel Garko paparazzato da Chi con il marito Giorgio | le prime foto con le fedi

Gabriel Garko e il marito Giorgio sono stati paparazzati da Chi. Le prime foto insieme, con le fedi, mostrano i due sorridenti e rilassati, pochi giorni dopo aver confermato le nozze segrete a Verissimo. Le immagini sono decisive: ora si può vedere chiaramente il loro amore e le fedi che indossano.

Dopo le nozze segrete rivelate a Verissimo sono arrivate le prime foto di Gabriel Garko insieme al marito Giorgio. A paparazzare l'attore torinese, che passeggia per Roma insieme al marito, è "Chi". Nel nuovo numero, uscito oggi, mercoledì 28 gennaio, la copertina è dedicata proprio a Gabriel Garko e il titolo è "Mi sono sposato con Giorgio". "La mia vita pubblica è sempre stata molto pubblica perché era come una fiction, trattata allo stesso modo. Poi ho avuto altre storie che ho tenuto riservate. Le storie vere le ho tenute per me. Io ci tengo tantissimo alla privacy, non sono d'accordo nel dire sempre tutto", aveva spiegato aggiungendo che "adesso era arrivato il momento di dirlo.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dopo aver confessato a Verissimo di aver celebrato il matrimonio segreto due anni fa, Gabriel Garko è stato paparazzato a Roma con il marito Giorgio.

Giorgio, avvocato di 40 anni, ha sposato Gabriel Garko in modo privato due anni fa.

