Ceppaloni SP8 a rischio | degrado e sicurezza compromessa l’amministrazione chiede interventi urgenti alla Provincia

A Ceppaloni, la strada SP8 si trova in condizioni critiche a causa del forte degrado, mettendo a rischio la sicurezza di chi la percorre. La carreggiata presenta buche profonde e segnali di usura avanzata, rendendo difficile la circolazione. L’amministrazione comunale ha chiesto immediatamente l’aiuto della Provincia, denunciando il pericolo per residenti e pendolari. La strada, che collega il centro abitato con le zone limitrofe, è diventata un problema concreto per molti automobilisti.

Ceppaloni, la SP8 al collasso: un'arteria vitale chiede soccorso e l'amministrazione locale lancia l'allarme. Il Comune di Ceppaloni ha ufficialmente sollecitato alla Provincia di Benevento un intervento urgente sulla Strada Provinciale numero 8, nel tratto che collega Santa Croce a Barba. Il manto stradale versa in condizioni critiche, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti, mezzi di soccorso e studenti. La richiesta, formalizzata dall'amministrazione comunale, segue mesi di segnalazioni e testimonianze di un progressivo deterioramento. Una situazione di degrado protratta nel tempo.