Palacultura tre linee di intervento per riaprire anche gli spazi chiusi

Tre linee di intervento, per rivedere presto aperto il Palacultura di Latina. Sono state illustrate in commissione Pianificazione, dove l’assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale e i tecnici hanno presentato il progetto, finanziato nella prima fase Fesr con 2,5 milioni di euro, per la impermeabilizzazione del tetto del Palacultura, per l’ottenimento dell’agibilità e della certificazione di prevenzione incendi per il teatro ridotto “Cafaro” e per l’efficientamento energetico degli uffici al piano superiore. A una seconda fase invece sono rimandati gli interventi per la riapertura di pinacoteca, sala conferenze, teatrino “dei Mille”.🔗 Leggi su Latinatoday.it

