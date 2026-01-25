Scontro del bus locali chiusi | Dobbiamo riaprire presto

Dopo l’incidente che ha coinvolto il bus e la chiusura temporanea dei locali nelle zone di via Petroni e piazza Verdi, i residenti devono affrontare un periodo di disagio prolungato. La situazione richiede interventi rapidi per garantire la riapertura e ripristinare la normalità, permettendo a chi vive e lavora nelle aree interessate di tornare alle proprie routine quotidiane. La priorità rimane la sicurezza e la ripresa delle attività.

Non ci sono solo i residenti dei civici 38 di via Petroni e 4 di piazza Verdi a dover fare i conti con quasi dieci giorni fuori casa. A ’soffrire’ c’è anche Gianluca Pascucci, noto psicoterapeuta, titolare di due locali gestiti con alcuni dei suoi undici figli, proprio in piazza Verdi 4: il bar Freud e il Cantoncino social food, entrambi chiusi. Tutto risale a una decina di giorni fa a seguito di un incidente di un bus Tper che ha colpito e danneggiato una colonna rendendo, di fatto, pericoloso per condomini ed esercenti accedere ai propri immobili. Una situazione complessa, ammette Pascucci: "I vigili del fuoco ci hanno chiuso i locali dal 15 gennaio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

