Treni bonus per tre linee in Toscana | Faentina Prato-Bologna e Siena Chiusi

A dicembre 2025, le linee ferroviarie Faentina, Prato-Bologna e Siena-Chiusi in Toscana non hanno rispettato l'indice di affidabilità del 98% stabilito dal contratto con Trenitalia. Questa situazione potrebbe comportare l’assegnazione di bonus per le linee coinvolte, evidenziando la necessità di miglioramenti nella qualità del servizio ferroviario regionale.

FIRENZE – Tre linee ferroviarie della Toscana nel mese di dicembre 2025 non hanno raggiunto l’indice di affidabilità del 98% previsto dal contratto di servizio che lega la Regione Toscana a Trenitalia. Si tratta della linea Faentina (Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza), della Prato-Bologna e della Siena-Chiusi. Gli abbonati di queste tre linee hanno dunque diritto a richiedere, come risarcimento per i disservizi subiti, il ‘bonus abbonati’, una speciale riduzione sull’acquisto del prossimo titolo di viaggio. Lo rende noto la Regione. “Il bonus per gli abbonati ferroviari – ha spiegato l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – rappresenta un vantaggio economico, ma anche un riconoscimento morale, una testimonianza della presenza e dell’attenzione della Regione al fianco dei pendolari. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

