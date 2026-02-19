PalaCesari ottimismo sul rilancio

Il PalaCesari ha fatto parlare di sé dopo che la città di Fabriano ha annunciato piani concreti per il suo rilancio. La causa principale è la richiesta di strutture sportive moderne e adeguate alle tradizioni di eccellenza della zona. La città si impegna a migliorare gli impianti sportivi, puntando anche sulla valorizzazione del patrimonio artistico che ha reso Fabriano famosa a livello internazionale. Due strade si intrecciano per il futuro: sviluppo sportivo e tutela delle radici culturali. Ora, l’obiettivo è tradurre queste promesse in azioni tangibili.

Due binari paralleli per il futuro di Fabriano: da una parte l'urgenza di impianti sportivi all'altezza delle sue eccellenze, dall'altra la valorizzazione delle radici artistiche che hanno reso la città celebre nel mondo. La consigliera regionale Chiara Biondi interviene con forza su entrambi i fronti, partendo dalla questione spinosa del PalaCesari, la "casa" delle campionesse di ginnastica ritmica, da tempo in attesa di un restyling profondo. Dopo il recente intervento dell'amministrazione per ripristinare il parapetto della terrazza rotta e gli interventi per fare fronte all'obsolescenza della struttura, Chiara Biondi ricorda che le risorse per intervenire non sono un miraggio: "Per la ristrutturazione del PalaCesari c'è un milione di euro, fondi già stanziati quando ero assessore allo sport nella legge di assestamento dell'ultima legislatura.