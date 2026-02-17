PalaCesari guai e futuro da scrivere

Il PalaCesari ha problemi di manutenzione perché le strutture sportive della città sono lasciate in cattive condizioni. La mancanza di investimenti adeguati ha portato a continue riparazioni di emergenza, mentre i progetti per nuovi impianti restano solo proposte, senza realizzarsi. La situazione mette in crisi le attività sportive locali e alimenta incertezza sul futuro dello spazio.

Nel cuore della città della carta, il tema dell' impiantistica sportiva resta una ferita aperta che oscilla pericolosamente tra la manutenzione d'emergenza e i grandi sogni infrastrutturali rimasti, per ora, sulla carta. Il simbolo di questo stallo è il PalaCesari, tempio della ginnastica fabrianese ai vertici del mondo, una struttura che ha oltre mezzo secolo di vita e oggi appare come un gigante dai piedi d'argilla, costretto a fare i conti con un declino che sembra inarrestabile. L'ultimo segnale di una gestione costretta a rincorrere le criticità arriva dalla recente determinazione della scorsa settimana (esattamente il 10 febbraio).