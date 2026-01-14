L'Inter lavora per rinnovare il proprio reparto offensivo e sembra vicino a definire l'acquisto di Mlacic. Marotta e il suo team sono al lavoro per finalizzare l'operazione, con un clima di ottimismo che lascia presagire una fumata bianca prossima. La trattativa rappresenta un passo importante per il calciomercato dei nerazzurri in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare Mlacic preparando il rilancio decisivo: fumata bianca vicina. L’Inter ha deciso di accelerare per assicurarsi Branimir Mlacic, il giovane talento dell’Hajduk Spalato. Dopo una prima offerta di 4 milioni di euro più bonus, il club nerazzurro sta preparando un nuovo rilancio nelle prossime ore per colmare la distanza con la richiesta dei croati, fissata a 6 milioni più bonus. Calciomercato Inter, la strategia di Marotta: acquisto e prestito. L’operazione ricalca una strategia già vista in passato: l’Inter punta a chiudere il trasferimento subito per battere la concorrenza, ma lascerà il giocatore in Croazia per permettergli di crescere con continuità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta prepara il rilancio per Mlacic: ottimismo e fumata bianca dietro l’angolo

Leggi anche: Calciomercato Inter, caccia al gioiello croato: Marotta punta Mlacic dell’Hajduk Spalato. Spuntano le cifre dell’affare

Leggi anche: Calciomercato Inter, Marotta prepara un colpaccio da 25 milioni per gennaio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mlacic e Inter: quanto c'è di distanza tra domanda e offerta.. VIDEO; Inter-Lecce, la probabile: Chivu prepara almeno 6 cambi. Attacco giovane?; Calciomercato Inter: Marotta prepara il colpo, torna un ex dopo 3 anni; Calciomercato Inter, a gennaio si prepara il grande mercato estivo.

Calciomercato Inter, a gennaio si prepara il grande mercato estivo - Le priorità sono esterno destro e difensore centrale, i quali però. tuttomercatoweb.com