Pakistan fuga di gas fa saltare in aria un condominio | 16 morti

Una fuga di gas ha causato l’esplosione di un condominio a Karachi, provocando la morte di 16 persone. L’incidente si è verificato in un quartiere residenziale della città, dove le fiamme hanno distrutto parte dell’edificio. Le autorità hanno riferito che l’esplosione ha preso fuoco a causa di una perdita nell’impianto domestico. I soccorritori stanno ancora lavorando tra le macerie per trovare eventuali sopravvissuti. La tragedia ha suscitato grande tristezza tra i residenti, che temono altri incidenti simili.

È di 16 morti il bilancio di un' esplosione per una fuga di gas che ha devastato un condominio in una zona residenziale di Karachi, la più grande città portuale del Pakistan. Lo riferiscono polizia e soccorritori. L'esplosione è avvenuta mentre le persone stavano preparando il pasto prima dell'alba nel primo giorno del mese sacro musulmano del Ramadan. Fra le persone rimaste uccise ci sono donne e bambini. Diverse altre persone sono rimaste ferite dopo il crollo di parte della struttura. Il presidente pakistano Asif Ali Zardari ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime e ha ordinato alle autorità di garantire le migliori cure possibili ai feriti.