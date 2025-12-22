Viareggio, 22 dicembre 2025 – Un fortissimo odore di gas sentito dai condomini ha permesso di scoprire una maxi fuga di gas. Con 25 persone evacuate dal palazzo e la strada dell’edificio chiusa. Accade dopo le 14 a Viareggio, in via Monte Cavallo. La gente ha sentito il forte odore e ha quindi chiamato i vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Viareggio. Il personale intervenuto ha constatato un’alta concentrazione di gas nel vano scale. Intervento di vigili del fuoco, Toscana Energia, polizia municipale. E per questo è cattata l’evacuazione dell’edificio. Sono 25 le persone fatte uscire, tra cui anche diversi anziani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuga di gas nel condominio, 25 persone evacuate e strada bloccata. Lungo intervento

Leggi anche: Fuga di gas in un condominio nella notte: evacuate 8 famiglie a Rimini

Leggi anche: Fuga di gas a Canino, evacuate cento persone

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Fuga di gas in un condominio a Viareggio, evacuate 25 persone - Evacuato nel primo pomeriggio di oggi a Viareggio un edificio per una fuga di gas. gonews.it

Fuga di gas nel vano scale, evacuate 25 persone - Sul posto è arrivata anche l'azienda Toscana Energia che, mettendo in pressione ogni singolo appartamento, dovrà risalire alla perdita presente ... luccaindiretta.it