Parlèm incoo | per la Giornata del dialetto ecco la canzone in varesino della Pro Loco di Ranco Il video diventa virale

In occasione della Giornata del dialetto, la Pro Loco di Ranco presenta la versione in varesino della canzone “Parlèm incoo”. Il video, diffuso sui social, ha riscosso un buon riscontro, confermando l’importanza di preservare e valorizzare le tradizioni linguistiche locali. Un momento che prosegue una consolidata tradizione, offrendo un’occasione di incontro e di riscoperta della cultura del territorio.

Ranco (Varese), 17 gennaio 2026 – Un appuntamento che è diventato una tradizione piacevole e attesa. Per gli amici della Pro Loco di Ranco, sul lago Maggiore, la Giornata del dialetto che si celebra in tutta Italia il 17 gennaio è l’evento, atteso per un anno, per celebrare la propria identità, le proprie origini e soprattutto il proprio attaccamento al territorio e al dialetto varesino. Quest’anno le ragazze e i ragazzi – tutti volontari – che compongono l’associazione hanno pensato di rendere onore alla parlata lombarda con un “doppio regalo”: una canzone (rigorosamente nel dialetto di Ranco: c’è forse bisogno di specificarlo?) e un libro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Parlèm incoo”: per la Giornata del dialetto ecco la canzone in varesino della Pro Loco di Ranco. Il video diventa virale Leggi anche: Mascotte ubriaca prima della partita, costretta a intervenire la sicurezza: il video diventa virale Leggi anche: La Pro Loco di Letino (CE) alla Sala della Regina per la presentazione del progetto sul Censimento del patrimonio culturale materiale e immateriale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il dialetto come identità: Ranco celebra le sue radici con un libro e una canzone - Nel giorno nazionale dedicato alle lingue locali, la Pro Loco lancia due progetti per custodire memoria, parole e tradizioni del paese ... laprovinciadivarese.it

Ranco celebra la lingua locale con un libro e una canzone in dialetto - In occasione della Giornata Nazionale dedicata, la Pro Loco ha presentato due progetti, il volume "“Ranc – Ti se ricòrdat i temp indré? varesenoi.it

Nuovo “singolo” della Pro Loco di Ranco per la Giornata del Dialetto: Vasco Rossi, Mengoni e Taylor Swift tra le “quasi” guest star - La canzone “Parlem incoo” è interpretata dai volontari della Pro Loco, diretti da Matteo Jamundo, con la partecipazione ironica di popolari cantanti italiani e internazionali ... varesenews.it

