Guardalà carica la Juve | Spalletti ha recuperato punti gennaio mese decisivo Sulle condizioni di Kelly e Conceicao dico che… 

Giovanni Guardalà commenta la situazione della Juventus, sottolineando come il mese di gennaio sarà determinante per il percorso della squadra. Nonostante Spalletti abbia già recuperato punti in campionato, l’attenzione rimane focalizzata sulle prossime sfide e sulle condizioni di Kelly e Conceicao, fondamentali per le strategie future. Una valutazione sobria e concreta in vista di un periodo cruciale per il club.

Giovanni Guardalà ha parlato a Sky Sport della Juve, di Spalletti e degli infortuni di Kelly e Conceicao. I PUNTI RECUPERATI – «Con questi risultati di Milan e Verona, Milan e Napoli contro il Verona, Spalletti ha recuperato i due punti che aveva perso contro il Lecce, quindi rispetto a Milan e Napoli ha recuperato quei punti.

Spalletti e gli allenamenti alla Juve con le barriere mobili (che a Napoli non ci sono). Cosa sono e come funzionano - Il tecnico bianconeroaveva a risposto a Conte che parlava di strutture migliori a Torino: «Ha ragione, qui alla Juve ho trovato la barriera per battere le punizioni che si muove». msn.com

Spalletti carica la Juve: “La presenza di Elkann fa piacere. Noi dobbiamo onorare il passato” - L'allenatore dei bianconeri ha subito commentato le parole di John Elkann dopo il rifiuto dell'offerta di Tether: ... corrieredellosport.it

