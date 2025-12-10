La prima piattaforma govtech italiana che connette sicurezza e trasformazione digitale della PA
Oggi si è tenuto presso il Campus Luiss il convegno “Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”, promosso da ZEST e dal Research Center Strategic Change “Franco Fontana”. L'evento ha segnato il lancio della prima piattaforma “govtech” italiana, che integra sicurezza e trasformazione digitale della pubblica amministrazione.
Si è svolto oggi presso la Sala Colonne del Campus Luiss il convegno “Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”, promosso da ZEST e dal Research Center Strategic Change “Franco Fontana” dell'Università Luiss Guido Carli. Un momento di confronto ad alto contenuto strategico, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell'industria hi-tech, della ricerca e del mondo finanziario sui temi dell'economia dual use, dell'intelligenza artificiale e della superiorità informativa nei contesti multi-dominio marittimo-terrestre-spaziale. La dual use economy -che integra applicazioni civili e militari di tecnologie critiche, dai sistemi spaziali alla cybersicurezza- rappresenta uno dei driver fondamentali per la competitività industriale, la resilienza delle supply chain, la tutela degli interessi nazionali e la sicurezza del sistema Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it
