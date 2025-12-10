La prima piattaforma govtech italiana che connette sicurezza e trasformazione digitale della PA

Oggi si è tenuto presso il Campus Luiss il convegno “Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”, promosso da ZEST e dal Research Center Strategic Change “Franco Fontana”. L'evento ha segnato il lancio della prima piattaforma “govtech” italiana, che integra sicurezza e trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

Si è svolto oggi presso la Sala Colonne del Campus Luiss il convegno “Dual Use Economy: From Single Impact to Unified Vision”, promosso da ZEST e dal Research Center Strategic Change “Franco Fontana” dell'Università Luiss Guido Carli. Un momento di confronto ad alto contenuto strategico, che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, dell'industria hi-tech, della ricerca e del mondo finanziario sui temi dell'economia dual use, dell'intelligenza artificiale e della superiorità informativa nei contesti multi-dominio marittimo-terrestre-spaziale. La dual use economy -che integra applicazioni civili e militari di tecnologie critiche, dai sistemi spaziali alla cybersicurezza- rappresenta uno dei driver fondamentali per la competitività industriale, la resilienza delle supply chain, la tutela degli interessi nazionali e la sicurezza del sistema Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La prima piattaforma “govtech” italiana che connette sicurezza e trasformazione digitale della PA

Fundstore , il marketplace digitale del gruppo Ifigest, ha lanciato la prima piattaforma italiana per la sottoscrizione online di Eltif, con un’offerta accessibile a partire da 1.000 euro, nessuna commissione di intermediazione e un conto di appoggio remunerato al - facebook.com Vai su Facebook

Océane Dodin su OnflyFans, per la prima volta una tennista professionista si lega alla piattaforma Vai su X

Piattaforma digitale nazionale dati, Emilia-Romagna prima per candidature in Italia - Romagna pervenute complessivamente 298 candidature alla “Piattaforma Digitale Nazionale Dati” ANNCSU. Segnala key4biz.it