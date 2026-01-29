Sostenibilità Amelia | la piattaforma digitale che trasforma dati in conoscenza operativa
La città di Amelia si mette in gioco con una nuova piattaforma digitale. L’obiettivo è trasformare i dati raccolti in informazioni utili per migliorare le politiche pubbliche e rafforzare l’economia locale. Ora, cittadini e amministratori hanno uno strumento in più per affrontare le sfide quotidiane, puntando su dati affidabili e facilmente accessibili.
Roma, 29 gen. (Adnkronos) - La disponibilità di dati affidabili, integrati e accessibili rappresenta una condizione essenziale per rafforzare la qualità delle politiche pubbliche, la resilienza dei sistemi economici e la competitività del Paese. È da questa esigenza che nasce Amelia, la piattaforma digitale sviluppata dalla rete pubblico-privata della Fondazione Grins nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Amelia è un ecosistema di dati e ricerca progettato per trasformare informazioni complesse in conoscenza operativa, mettendo la ricerca scientifica al servizio dei processi decisionali pubblici e privati. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sostenibilità, Amelia: la piattaforma digitale che trasforma dati in conoscenza operativasviluppata dalla rete pubblico-privata della Fondazione Grins nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ESG-Value, la piattaforma digitale certificata per il rating ESGESG-Value di TECNO è la piattaforma digitale accreditata da Accredia per il rating ESG secondo standard internazionali ... esg360.it
Lavoro e sostenibilità: al via in Umbria il progetto “Verde Inclusivo”. De Rebotti: “Il lavoro è la chiave per autonomia, dignità e futuro” È stato presentato ad Amelia, nella sede di Comunità Incontro ETS, il progetto “Verde Inclusivo”, iniziativa che punta a creare v - facebook.com facebook
Lavoro e sostenibilità: al via in Umbria il progetto “Verde Inclusivo”. De Rebotti: “Il lavoro è la chiave per autonomia, dignità e futuro” x.com
