Sostenibilità Amelia | la piattaforma digitale che trasforma dati in conoscenza operativa

La città di Amelia si mette in gioco con una nuova piattaforma digitale. L’obiettivo è trasformare i dati raccolti in informazioni utili per migliorare le politiche pubbliche e rafforzare l’economia locale. Ora, cittadini e amministratori hanno uno strumento in più per affrontare le sfide quotidiane, puntando su dati affidabili e facilmente accessibili.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - La disponibilità di dati affidabili, integrati e accessibili rappresenta una condizione essenziale per rafforzare la qualità delle politiche pubbliche, la resilienza dei sistemi economici e la competitività del Paese. È da questa esigenza che nasce Amelia, la piattaforma digitale sviluppata dalla rete pubblico-privata della Fondazione Grins nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Amelia è un ecosistema di dati e ricerca progettato per trasformare informazioni complesse in conoscenza operativa, mettendo la ricerca scientifica al servizio dei processi decisionali pubblici e privati.

