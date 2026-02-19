Otto e Mezzo la toga Morosini punta il dito contro il governo | Mi sento di intervenire
Piergiorgio Morosini, giudice del Tribunale di Milano, ha deciso di condannare l’Italia a pagare un risarcimento alla Sea Watch 3. La causa è il respingimento delle Ong e le operazioni di soccorso in mare considerate illegali. Durante la trasmissione Otto e Mezzo, Morosini ha espresso la sua opinione: “Mi sento di intervenire” per evidenziare le criticità delle norme attuali. Il giudice ha anche commentato le difficoltà di applicare la legge in situazioni di emergenza, sottolineando l’importanza di un intervento chiaro.
Tra gli ospiti di Lilli Gruber a Otto e Mezzo anche Piergiorgio Morosini, il presidente del Tribunale che ieri ha condannato l'Italia a risarcire la Sea Watch 3. "Come responsabile del tribunale di Palermo ho sentito il dovere di intervenire per difendere l'operato di una magistrata che ha emesso una decisione dopo il regolare contraddittorio delle parti, verificando tutta la documentazione che gli è stata portata e motivando in maniera seria. Un provvedimento che, voglio sottolineare, non ha nulla a che vedere con gli interventi in materia di sicurezza e neppure con la vicenda dello speronamento della motovedetta della guardia di finanza". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
