Otto e Mezzo Leonardo Maria Del Vecchio | Mi piace l' Italia di questi tre anni e mezzo di governo

Questa sera Leonardo Maria Del Vecchio è stato ospite a Otto e Mezzo. Il presidente di LMDV ha parlato dei suoi ultimi acquisti e della sua opinione sui tre anni e mezzo di governo in Italia. Ha spiegato di aver deciso di non affrettarsi, anche se gli era stato consigliato di correre di più, e di voler aspettare ancora prima di entrare nel settore dell’editoria.

Leonardo Maria Del Vecchio ospite di Otto e Mezzo. "Mi è sempre stato detto che corro troppo, ma prima di fare un ulteriore passo come comprare una televisione è meglio aspettare, dato che non sono ancora entrato formalmente all'interno dell'editoria", ha commentato i suoi ultimi acquisti il presidente di LMDV. E ancora, nel salotto di Lilli Gruber: "Credo molto nell'informazione vera. Ho notato che i giovani traggono informazioni e risposte da mezzi non autorevoli, cosa che reputo essere un potenziale pericolo per il futuro. Lo faccio perché mia figlia possa avere un giorno informazione da firme autorevoli". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leonardo Del Vecchio torna a parlare di politica e stampa durante un’intervista a Otto e mezzo.

Leonardo Maria Del Vecchio esprime soddisfazione per gli ultimi tre anni e mezzo di governo in Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

