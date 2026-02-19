Ortona opposizione alla richiesta di archiviazione per la morte di Lorena Paolini

Silvana Paolini, sorella di Lorena, ha deciso di opporsi alla richiesta di archiviazione del caso. La morte di Lorena, trovata senza vita nella sua casa di Ortona il 18 agosto 2024, ha sollevato molti dubbi tra amici e parenti. La donna insiste nel ritenere che ci siano elementi ancora da chiarire, soprattutto riguardo alle circostanze che hanno portato al decesso. La decisione di Silvana arriva dopo aver consultato il suo avvocato e aver raccolto nuove testimonianze. Le indagini continuano a proseguire.

L'atto, di circa 60 pagine, è stato depositato dall'avvocato Francesca Di Muzio, che assiste la famiglia, e punta a confutare l'ipotesi del gesto volontario sostenuta dalla Procura nella richiesta di archiviazione Ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione Silvana Paolini, sorella di Lorena, la donna trovata priva di vita nella sua abitazione di Ortona il 18 agosto 2024. A riportarlo è l'Ansa. L'atto, di circa 60 pagine, è stato depositato dall'avvocato Francesca Di Muzio, che assiste la famiglia, e punta a confutare l'ipotesi del gesto volontario sostenuta dalla Procura nella richiesta di archiviazione. Il sostituto procuratore di Chieti, Giuseppe Falasca, ha chiesto l'archiviazione dell'indagine su Andrea Cieri, indagato per la morte della moglie Lorena Paolini, trovata morta a Ortona nell'agosto 2024.