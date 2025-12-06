Per la morte di Moussa Diarra opposizione alla richiesta di archiviazione

Gli avvocati Paola Malavolta, Francesca Campostrini, Fabio Anselmo e Silvia Galeone, difensori dei familiari di Moussa Diarra, hanno depositato ieri, 5 dicembre, l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura scaligera in merito alla morte del giovane maliano, ucciso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

