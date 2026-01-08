La carbonara non è antica come crediamo | miti e verità dietro il piatto più identitario

La carbonara è spesso considerata un piatto tradizionale secolare, ma in realtà le sue origini sono più recenti di quanto si pensi. La ricetta è rigorosamente codificata, e ogni passaggio deve essere seguito con attenzione per ottenere il risultato autentico. In questo articolo, esploreremo le vere origini della carbonara e i miti che circondano questa pietanza simbolo della cucina italiana.

La ricetta è di quelle estremamente codificate e guai – guai! – a sbagliare anche un solo singolo passaggio. Quattro ingredienti – uova, pecorino, guanciale e pepe nero – da utilizzare come condimento per la pasta. Ed è qui che non bisogna sbagliare: l'uovo non va cotto, va creata la cosiddetta " carbocrema " unendo i rossi al pecorino. Assolutamente da evitare l'uso della pancetta al posto del guanciale o del peperoncino al posto del pepe e, soprattutto, mettere la panna è come bestemmiare in chiesa. Stiamo parlando della carbonara, ovviamente. Piatto simbolo della tradizione romana, spesso raccontata come un qualcosa di antico, legato a una tradizione profonda e quasi immutabile. La carbonara Non è un'antica ricetta romana. Fino al 1953, infatti, nessun ricettario italiano ne parla. Secondo lo storico dell'alimentazione Alberto Grandi, questo piatto iconico sarebbe nato durante la Seconda guerra mondiale, quando le truppe ameri

