La carbonara non è antica come crediamo | miti e verità dietro il piatto più identitario

La carbonara è spesso considerata un piatto tradizionale secolare, ma in realtà le sue origini sono più recenti di quanto si pensi. La ricetta è rigorosamente codificata, e ogni passaggio deve essere seguito con attenzione per ottenere il risultato autentico. In questo articolo, esploreremo le vere origini della carbonara e i miti che circondano questa pietanza simbolo della cucina italiana.

La ricetta è di quelle estremamente codificate e guai – guai! – a sbagliare anche un solo singolo passaggio. Quattro ingredienti – uova, pecorino, guanciale e pepe nero – da utilizzare come condimento per la pasta. Ed è qui che non bisogna sbagliare: l’uovo non va cotto, va creata la cosiddetta “ carbocrema ” unendo i rossi al pecorino. Assolutamente da evitare l’uso della pancetta al posto del guanciale o del peperoncino al posto del pepe e, soprattutto, mettere la panna è come bestemmiare in chiesa. Stiamo parlando della carbonara, ovviamente. Piatto simbolo della tradizione romana, spesso raccontata come un qualcosa di antico, legato a una tradizione profonda e quasi immutabile. 🔗 Leggi su Funweek.itImmagine generica

