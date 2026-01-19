Dopo due anni riapre il centro per l' impiego
Dopo due anni di chiusura, il centro per l’impiego di piazza Crispi ad Aversa riapre ufficialmente le sue porte. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Franco Matacena, ha partecipato alla cerimonia di riapertura, segnando un passo importante per il supporto ai cittadini in cerca di occupazione e servizi correlati. La riapertura mira a rafforzare l’offerta di strumenti e risorse per favorire l’inserimento lavorativo nel territorio.
Dopo due anni di lavori, Corviale torna a brillare con la riapertura della biblioteca Renato Nicolini. Un nuovo volto per uno spazio di cultura e comunità, pronto ad accogliere nuovamente i cittadini e stimolare la lettura e l’incontro. La rinascita di questo punto di riferimento rappresenta un importante passo avanti per il quartiere, simbolo di rinnovamento e vitalità.
