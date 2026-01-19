Dopo due anni riapre il centro per l' impiego

Dopo due anni di chiusura, il centro per l’impiego di piazza Crispi ad Aversa riapre ufficialmente le sue porte. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Franco Matacena, ha partecipato alla cerimonia di riapertura, segnando un passo importante per il supporto ai cittadini in cerca di occupazione e servizi correlati. La riapertura mira a rafforzare l’offerta di strumenti e risorse per favorire l’inserimento lavorativo nel territorio.

Riapre il centro per l'impiego di piazza Crispi ad Aversa. Lo annuncia il sindaco Franco Matacena che ha partecipato alla riapertura della sede.Per quasi due anni, i cittadini di Aversa e dell'intero Agro Aversano sono stati costretti a recarsi all'ex Ciapi a San Nicola La Strada, affrontando.

