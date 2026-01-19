Aversa dopo anni riapre centro per l’impiego | Puntiamo a città ricca di servizi

Aversa riapre il Centro per l’Impiego dopo diversi anni di chiusura, offrendo nuovamente servizi di supporto alla ricerca di lavoro. La riapertura, avvenuta questa mattina, ha visto la presenza di numerosi cittadini interessati a usufruire delle attività di collocamento e assistenza. L’obiettivo è rafforzare la rete di servizi nella città, favorendo un accesso più semplice e diretto alle opportunità di occupazione e sostegno ai disoccupati.

Ha riaperto questa mattina il Centro per l’Impiego di Aversa, dopo anni di stallo e attese. Già dalle 9, numerosi cittadini hanno affollato la sede di via De Chiara per accedere ai servizi di collocamento. Alla riapertura erano presenti il sindaco Francesco Matacena, il vicesindaco Alfonso Oliva, che ha seguito l’iter burocratico, e l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Sagliocco e la dottoressa Marisa Schiano, responsabile del Centro per l'Impiego di Aversa. La struttura dispone di sette sportelli; alcuni locali risultano ancora in fase di ristrutturazione. La riapertura arriva dopo quattro anni di disagi, durante i quali disoccupati e cittadini in cerca di lavoro erano costretti a recarsi a San Nicola la Strada, dopo la chiusura nel 2022 della sede di via Pommella. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Dopo due anni di chiusura, il centro per l’impiego di piazza Crispi ad Aversa riapre ufficialmente le sue porte. L’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Franco Matacena, ha partecipato alla cerimonia di riapertura, segnando un passo importante per il supporto ai cittadini in cerca di occupazione e servizi correlati. La riapertura mira a rafforzare l’offerta di strumenti e risorse per favorire l’inserimento lavorativo nel territorio.

