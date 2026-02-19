Orani Sardegna | omicidio di un operaio indaga la dinamica dell’agguato in pieno centro abitato Shock nella comunità
Nella serata di ieri, a Orani, in Sardegna, Tonino Pireddu, un operaio di 38 anni, è stato ucciso con diversi colpi di pistola in pieno centro. La causa dell’omicidio sembra essere legata a un regolamento di conti tra criminali, secondo le prime indiscrezioni. La sparatoria si è verificata davanti a negozi e passanti, creando panico tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire come si sia sviluppato l’agguato e chi possa essere il responsabile. La comunità si interroga sulle ragioni di questa violenza improvvisa.
Orani nel lutto: un omicidio scuote il cuore della Sardegna interna. Orani, piccolo centro del Nuorese, è stata sconvolta nella serata di ieri, 18 febbraio 2026, dall’uccisione di Tonino Pireddu, 38 anni, raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco in corso Italia. L’agguato, avvenuto in pieno centro abitato, ha immediatamente gettato nello sconforto l’intera comunità e ha dato il via a un’indagine serrata da parte dei carabinieri per accertare la dinamica e individuare i responsabili. Un paese sotto shock: la dinamica dell’agguato. L’allarme è scattato intorno alle 23:08 quando i primi residenti hanno segnalato di aver udito spari in corso Italia, una delle vie principali del paese.🔗 Leggi su Ameve.eu
Omicidio a Orani, uomo ucciso a colpi d’arma da fuocoOrani Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di oggi, mercoledì 18, nel centro di Orani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. lanuovasardegna.it
Terrore a Orani: uomo ucciso a colpi d’arma da fuocoTerrore nella tarda serata di mercoledì nel centro di Orani, dove un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. unionesarda.it
