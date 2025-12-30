Modena prete accoltellato alla gola in pieno centro | caccia all’aggressore si indaga per tentato omicidio

Un prete di 45 anni, originario della Colombia, è stato ferito con un coltello in centro a Modena, in via Castelmaraldo. L'aggressione è avvenuta questa mattina e ora le autorità stanno indagando per tentato omicidio, cercando di identificare e catturare l'aggressore. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni della vittima e sui sviluppi dell’indagine.

Un prete di 45 anni, originario della Colombia, è stato accoltellato e ferito in centro a Modena. L’aggressione si è verificata nella mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, in via Castelmaraldo. Sull’episodio sono in corso indagini dei Carabinieri, che procedono per tentato omicidio e sono alla ricerca delll’aggressore. Il sacerdote, portato in ospedale dai soccorritori del 118, non sarebbe in pericolo di vita. Al momento non è chiaro il motivo dell’accoltellamento. Ma stando alle prime ricostruzioni, il prete sarebbe stato attaccato alle spalle. L’aggressione in pieno centro. La vittima dell’aggressione è don Rodrigo Gaviria, vice parrocco della parrocchia San Giovanni Evangelista di via Diena. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Orrore a Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: “E’ tentato omicidio” Leggi anche: Orrore a Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: è grave Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le prime pagine dei quotidiani di oggi 30 dicembre: la rassegna stampa; Notizie di cronaca 2025, da Garlasco a funivia del monte Faito. FOTO; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 dicembre: la rassegna stampa; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 dicembre: la rassegna stampa. Prete accoltellato alla gola in strada a Modena tra i passanti: ferito gravemente, paura in centro - Il sacerdote di 45 anni, don Rodrigo Gaviria, attaccato di spalle da un uomo che poi è scappato. fanpage.it

Modena, prete accoltellato alla gola: si cerca l'aggressore - Nazionalità colombiana, 45 anni, Gaviria è il viceparroco della chiesa di San Giovanni Evangelista e sacerdote di riferimento della comunità sudamericana di Modena ... tg.la7.it

Orrore a Modena, prete accoltellato alla gola in pieno centro: è grave. Il sindaco: “Un riferimento per i fedeli” - Il missionario colombiano, don Rodrigo Gaviria, trovato riverso a terra da una parrocchiana della San Giovanni Evangelista: sottoposto a un delicato intervento. msn.com

Prete accoltellato alla gola in centro storico a Modena: «L'aggressore è fuggito, tentato omicidio» x.com

